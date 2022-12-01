Российские оккупанты во время подготовки к массированным ракетным ударам по Украине изучают даже соцсети

Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную-агентурную разведку и отслеживают социальные сети.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

- Перед ударом они изучают все, что можно: от воздушной и космической разведки до наземной, агентурной, вплоть до изучения даже социальных сетей, пабликов. Они смотрят, каким образом проложить маршрут нового удара. Неважно, откуда они запускают ракеты: из района «Энгельса», Волгодонска или Каспия... Важно то, как они полетят: через территорию Беларуси, или возможно Молдовы, как они это делают иногда, - отметил Игнат.