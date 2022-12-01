Из-за искуственных ограничений россии в Босфоре образовалась очередь из почти сотни судов с украинским зерном

В Босфоре из-за искусственных ограничений со стороны россии увеличивается очередь на инспекционную проверку судов, перевозящих украинскую аграрную продукцию.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

На инспекционную проверку Совместного координационного центра участников «зернового договора» (JCC) в Босфоре ожидают 92 судна.

«Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны рф регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только 3 на текущие сутки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ситуация приводит к ограничениям работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум 3 миллиона тонн в месяц.

Также в Мининфраструктуры сообщили, что за двое суток из портов Большой Одессы вышли четыре судна со 145 тысяч тонн пшеницы.

«За двое суток из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 145 тысяч тонн пшеницы для Азии. Среди них балкер STAR EMERALD с 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии», - говорится в сообщении.

Сейчас в портах Большой Одессы стоят 23 судна, на них всего загружают 734 тысячи тонн украинской агропродукции. Под загрузку 166 тысяч тонн сельхозпродукции по «зерновому коридору» идут три судна.

Всего с начала работы «зернового коридора», 1 августа, из портов Большой Одессы вышли 558 судов, которые экспортировали 14 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, в ООН сомневаются в возможности приобщить новые порты к зерновой инициативе.