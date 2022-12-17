США с 24 февраля предоставили Украине более $19,3 миллиарда помощи в сфере безопасности

С начала широкомасштабной агрессии рф против Украины Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более 19,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности.

Об этом сообщил во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

«Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты выделили около 22,1 млрд долл. на помощь Украине в сфере безопасности и более 19,3 млрд долл. с начала неспровоцированного и жестокого полномасштабного вторжения россии 24 февраля», - заявил он.

Он заверил, что с целью удовлетворения растущих потребностей Украины на поле боя США будут «продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности и помощь, включая тренировки».

Напомним, с 24 февраля ООН направила более $4,5 миллиарда на гумпомощь для украинцев.