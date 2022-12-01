Российские оккупанты действительно думали, что дойдут до Киева за 18 часов, – NYT

Российское командование армии действительно планировало дойти до Киева за 18 часов – это даже не три дня, о которых до начала вторжения любила говорить кремлевская пропаганда.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Издание публикует документы, согласно которым российским бойцам дали приказ о наступлении всего за несколько часов. Причем некоторые приказали просто «следовать за транспортным средством впереди и добраться до Киева в течение 18 часов».

Согласно расписанию и бортовому журналу одной из частей, первые машины в его колонне должны были выйти из Беларуси и прибыть на окраины Киева в 14:55. И это даже быстрее 18 часов.

Однако впоследствии в бортовом журнале фиксируется реальное время. Видно, что оккупанты явно не придерживаются намеченного плана. Судя по всему, это вызвано большими потерями. На один только переход границы им понадобились сутки.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.