Путин готов потерять в войне с Украиной до 300 тысяч солдат, — NYT

Российский диктатор владимир путин готов потерять в войне с Украиной 300 тысяч своих солдат.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на одну из стран НАТО.

В сообщении идет речь о том, что путин не пренебрежет ничем для достижения целей, включая огромные человеческие потери.

«Россияне хотели передать Байдену суровое послание: независимо от того, сколько российских солдат будет убито или ранено на поле боя, россия не будет сдаваться. Люди, которые знают путина, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями столько, сколько потребуется», — пишет издание.

Напомним, в марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российский диктатор владимир путин сказал, что украинцы оказались крепче, «чем мне говорили».