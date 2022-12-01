Оккупант посоветовал товарищу «не соваться» в Украину: «Может миномет прилететь, как тебе такой расклад?»

Российский оккупант посоветовал товарищу как можно дольше скрываться от военкомата, чтоб не ехать в Украину.
Соответствующий перехват разговора опубликовали в ГУР МОУ.
Сначала оккупант говорил с девушкой, в конце заявив, что он специально пошел на передовую, потому что хочет «резать украинцев».
«-Правда, что недавно был у вас обстрел, вас обстреляли?
-Да, у меня во взводе, да, 4 трехсотых. Там тебе позвонит человек, когда в россию приедет, тебе позвонит человек, позывной у него «юрист».
-Угу, а что мне он что-то скажет, расскажет или что?
-Да, это будет с Вологды. Сейчас Дима Сухов перед тобой сидит?
-Вот, да, тут.
-Так что ему скажи, что сюда не надо лезть.
-Куда сюда?
-Сюда на Украину, я на Украине, Ян. Я лично выехал сейчас сюда на «передок», у меня через 2 км уже «Укропы», я их сейчас пойду резать, нах*й.
-Я не хочу этого знать».
В разговоре с товарищем его риторика была уже не такая воинственная.
«-Але.
-Здарова, братуха.
-Здарова, братан.
-Коси как можешь больше, чтоб сюда не попасть, здесь оно нах*й это не надо.
-Че, ж*па?
-Жопа полная. У меня через пару км «Укропы" стоят. Я между растяжек, короче, стою сейчас и может сейчас миномет прилететь, как тебе такой расклад?
-Я понял, понял тебя.
-Я уже со взвода, нах*й, 4 трехсотых отправил домой. Короче, такая х*йня, вообще п*зда, нах*й. Так что, парни, сюда не суйтесь».
Напомним, госдума рф приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены ради «защиты интересов россии».