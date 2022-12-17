ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Пограничные села Сумщины сегодня обстреливали 20 раз

Уже 297-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 17 декабря, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 18 декабря.

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01:35 В течение дня враг обстрелял пограничники Сумской области из разных видов вооружения, всего было 20 прилетов, сообщил в телеграмме глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий.

По словам Живицкого, Шалыгинское общество россияне обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В общей сложности было 13 прилетов из АГС и еще 8 автоматных очередей.

Срединно-будскую общину русские войска обстреляли из минометов. Было 2 прилета.

Во Зноб-Новгородской общине 5 вражеских мин разорвались на пограничные.

Обошлось без пострадавших и разрушений.