ЕС под давлением ООН согласовал санкционные исключения для российских удобрений

Европейский Союз под давлением ООН стремится разблокировать транзит российских удобрений в развивающиеся страны.

Об этом пишет «Укринформ».

Несколько дней назад Европейский Союз ввел новый пакет санкций против России, который призван облегчить проблемы продовольственной безопасности, с которыми сталкиваются более бедные страны.

Соглашение о санкциях, которое лидеры ЕС протолкнули на саммите в четверг, было принято из-за активного лоббирования этого вопроса со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. В последние дни он звонил по телефону ряду европейских лидеров, чтобы убедить их в необходимости облегчить транзит российских удобрений через порты ЕС.

ЕС последовательно указывал на то, что продовольствие, удобрения и другие ключевые гуманитарные товары освобождаются от санкций.

В то же время за последние месяцы суда, перевозящие удобрения, получали отказ в разрешении на транзит через крупные европейские порты, как, например, Роттердам в Нидерландах, из-за беспокойства по поводу санкций.

Под санкции ЕС подпадают владельцы некоторых крупнейших российских компаний по производству и дистрибьюции удобрений. Среди них основатель группы «Еврохим» Андрей Мельниченко, бывший глава «ФосАгро» Андрей Гуртев и владелец группы «Акрон» Вячеслав Моше Кантор.

Согласно соглашению, достигнутому после многодневных споров, было согласовано, что национальные правительства могут разморозить активы, если это будет крайне необходимо для поставки минудобрений. О таких исключениях необходимо уведомлять Европейскую комиссию, чтобы обеспечить их надлежащее применение.

Чтобы остановить обход санкций, исключения будут применяться только к физическим или юридическим лицам, связанным со значительным российским агропродовольственным бизнесом. Груз должен быть частью программы ООН или направляться в развивающуюся страну, на которую распространяются приоритеты ООН в сфере продовольственной безопасности.

Против исключений конкретным российским олигархам выступали Польша и Литва. Проблемным вопросом остается определение того, какие страны считаются приоритетными для ООН и обеспечение транзита груза именно в заявленный конечный пункт.