Украинские беженцы в Бельгии будут обязаны регистрироваться в службе занятости

Беженцы из Украины теперь будут обязаны регистрироваться во Фламандской службе занятости (VDAB).

Об этом заявило правительство Фландрии (Бельгия), передает The Brussels Times .

В пресс-релизе правительства отмечается, что работа укрепит социальное положение украинских перемещенных лиц и что работа является и остается важнейшим фактором социальной интеграции в нашем фламандском обществе.

В настоящее время во Фландрии проживает 30 000 украинских беженцев, из них 18 000 трудоспособного возраста. Однако только треть имеющих право на работу зарегистрирована в VDAB, и только 2229 человек нашли работу с момента прибытия в Бельгию.

«Работа обеспечивает не только доход, но и идентичность, социальные контакты, структуру и участие в жизни общества, – сказала Джо Броунс, фламандский министр занятости, экономики, инноваций и сельского хозяйства. — Короче, это обеспечивает социальную интеграцию. И рынок труда – лучшее место для интеграции».

Позицию Броунса поддержал министр финансов, бюджета и жилищного строительства Фландрии Матиас Дипендале.

«Во Фландрии мы всегда полностью поддерживали украинских беженцев по приему и другим инициативам, — сказал Дипендали. – Работа – это важнейший шаг на пути большей самостоятельности. В долгосрочной перспективе это также может снизить нагрузку на жилые и приемные проекты во Фландрии».

В настоящее время в Бельгии проживает более 60 000 украинских беженцев.