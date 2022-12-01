В минобороны РФ показали, как шойгу летал на вертолете над позициями оккупантов в Украине

Российский министр обороны сергей шойгу заявил, что приехал на территорию Украины, где дислоцируются оккупанты. Согласно заявлению министерства, он якобы «облетел на вертолете передовые позиции» и заслушал доклады своих командующих.

Об этом пишет Lb.ua.

Где именно шойгу «летал на вертолете» министерство обороны страны-оккупанта не уточняет, но говорит, что это был «южный военный округ».

Минобороны опубликовало видео, на котором шойгу лезет в военный вертолет, смотрит на разложенные на столе бумаги и в окно на вырытые окопы.

Предварительное сообщение о приезде шойгу на оккупированную часть Украины было в июне. Тогда россияне заявляли, что он проинспектировал оккупационную группировку войск и раздавал награды. СМИ писали, что Шойгу находился на востоке Украины.