На Херсонщине оккупанты разграбили шато имени Трубецкого и заминировали виноградники

Военные России полностью разграбили коллекцию вин исторического шато в Херсонской области. Ее собирали несколько поколений виноделов.

Об этом сообщила группа «Информационное сопротивление».

Речь идет о шато имени Трубецкого, которое пережило Первую и Вторую мировые войны, просуществовав 126 лет.

Винодельня, виноградники и остальная территория шато оказались под оккупацией еще в первый день полномасштабного вторжения российских захватчиков. Среди прочего они украли вино, которое хранилось еще со времен князя Трубецкого.

«Винодельня пострадала сильно. Оккупанты полностью разграбили коллекцию вин, которую собирали несколько поколений. Похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще со времен князя Трубецкого», - указывается в сообщении.

Как отмечается, российские оккупанты также повредили лабораторию предприятия и заминировали виноградники. Кроме этого, российские военные украли все ценное, что там было.

«Пострадало здание исторического шато и дома на территории. Украли оборудование и мебель ресторана, отеля, офиса, магазина. Вина, находившиеся на выдержке, также исчезли», - подытожило Информационное сопротивление.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, уходя из Херсона, полностью разграбили краеведческий музей.