Папа Римский считает войну в Украине «мировой» и заявил, что она не завершится в ближайшее время

Папа Римский Франциск снова заявил, что война в Украине достигла мировых масштабов. Он считает, что боевые действия скоро не закончатся.

Об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC.

«Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это мировая война. Не будем забывать об этом. Многие руки мешают котел войны. Это глобально. Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает ослабевать. И когда есть оружие, которое следует использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое», - сказал он.

При этом Папа Римский заявил, что и дальше будет поддерживать Украину, однако подчеркнул, что стороны не прислушиваются к нему.

«Я принимаю здесь всех. Сейчас Владимир Зеленский в третий раз посылает ко мне одного из своих духовных советников. Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю», - добавил понтифик.

Напомним, как Папа Римский сравнил российскую войну против Украины со спецоперацией нацистов.