Оккупанты устроили обыски в квартирах жителей Бердянска и Мелитополя, чтобы найти подпольщиков

Российские захватчики устроили рейд в поисках подполья на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Бердянске и Мелитополе оккупанты ходили по квартирам и проводили обыски. Проверяли планшеты, телефоны и искали все, что может указывать на проукраинскую позицию.

«Однако враг не понимает, что для подавляющего большинства местного населения он является оккупантом, а значит, почти каждый житель и является партизаном», - заявили в ЦНС, добавив, что подобные рейды носят лишь демонстративный характер для запугивания.

Напомним, россияне усилили поиски партизан в оккупированном Крыму.