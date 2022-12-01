Россияне боятся наступления ВСУ, поэтому перестали выпускать украинцев из оккупации, используя людей в качестве «живого щита»

Россияне перестали выпускать украинцев с оккупированных территорий. Содержат их в качестве «живого щита» из-за риска наступления ВСУ.

Об этом пишет в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Рашисты начали новый виток террора – держат жителей, желающих уехать с оккупации, на вынужденных «новогодних каникулах». За неделю с захваченных территорий 4-х областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской – в Запорожье оккупанты выпустили всего 174 человека», - пишет Федоров.

Начиная с 15 декабря, россияне до сих пор не выпустили из оккупации ни одного человека.

Также враг усилил фильтрацию и на альтернативных путях эвакуации. Например, раньше можно было выехать из временно оккупированной части Донецкой области или Крыма в сторону Грузии, Эстонии или Латвии. Однако сегодня участились случаи, когда на границе рашисты начали разворачивать авто украинцев назад.

«Итак, очередной пример террора кафиров в действии: они настолько боятся наступления ВСУ, что держат всех гражданских в заложниках в качестве «живого щита», - добавляет Федоров.

Ранее уже сообщалось, что оккупанты значительно ограничили выезд украинцев с захваченных территорий.