Российские пропагандисты продолжают распространять фейки о якобы «возобновлении экспорта электроэнергии»

Пропагандисты из россии продолжают кампанию по распространению фейков о якобы «возобновлении экспорта электроэнергии». В этот раз они опубликовали поддельное письмо от руководителя «Укрэнерго» Кудрицкого на украинское министерство энергетики.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Авторы фейка настолько спешат, что обращаются от совета директоров Укрэнерго. Хотя у украинского системного оператора есть только Наблюдательный Совет и Правление. «Совет директоров» есть у российского оператора сетей, от которых Украина отсоединилась 24 февраля навсегда», - подчеркнули в Укрэнерго.

По их словам, это очередная неудачная попытка убедить граждан, будто бы в отключениях электроэнергии должны энергетики, а не 9 массированных волн российских атак.

«На самом деле экспорт электроэнергии не происходит с 11 октября, и это можно увидеть на информационных площадках европейских сетей по следующей ссылке», - добавили в компании.

В «Укрэнерго» призвали украинцев соблюдать информационную гигиену и получать информацию из официальных источников - государственных учреждений и компаний.

Напомним, в «Укрэнерго» заявили, что Украина с 11 октября не экспортирует электроэнергию.