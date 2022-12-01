В Николаевской области автомобиль упал в реку – погибла семья из пяти человек

В Николаевской области 18 декабря случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие в Первомайском районе. Погибла семья из пяти человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По предварительным данным, 29-летний водитель на Mitsubishi Sigma не справился с управлением и во время проезда моста через реку Кодыма в селе Конецполь выехал за пределы дороги, и автомобиль упал в реку.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажиры. В том числе две девочки 5-ти и 7-ми лет.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

По данным ГСЧС, авария произошла около 14:00. Спасатели с помощью крана подняли автомобиль, а также деблокировали тела погибших.