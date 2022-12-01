Армия рф использует учебные заведения для прикрытия, а на оккупированном Донбассе продолжается «мобилизация», - Генштаб

Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается - дети посещают учебные заведения.

На временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия. С 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета.

Схожая ситуация отмечается и на временно оккупированной территории Донецкой области. В Горловке мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий.