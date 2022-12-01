Президент Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – обсуждали ситуацию в Беларуси

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 18 декабря, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором было уделено внимание ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает Офис президента.

Была заслушана информация об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок в Беларуси. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на развитие событий.

Кроме того, обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара россии по энергетической инфраструктуре Украины.

В заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных.

К заседанию Ставки присоединились также министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.