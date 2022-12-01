путин трижды переносил начало вторжения в Украину, - ГУР

российский диктатор путин трижды переносил начало вторжения в Украину.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Ukraine Now.

По его словам, путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником генштаба валерием герасимовым и министром обороны сергеем шойгу.

– фсб настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали герасимова к атаке, - объясняет замглавы ГУР.

Он рассказывает, что в конце концов герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.

- Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались, - добавил Скибицкий.

Он также напомнил, что в результате этого просчета все первые цели россии провалились, они не смогли окружить Киев, а также не смогли взять Сумы, Чернигов или Харьков.