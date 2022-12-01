«Готовимся ко всем сценариям», - Зеленский о возможной атаке россии из Беларуси

Защита границы как с россией, так и с Беларусью – это постоянный приоритет.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
- Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев, – сказал Зеленский.
Также на Ставке Верховного Главнокомандующего подробно рассмотрели ситуацию в Донецкой и Луганской областях.
- Бахмутское направление – ключевое. Город держим, хотя оккупанты делают все, чтобы там не осталось ни одной целой стены.
- Запорожская область, Херсонская, юг в целом – постепенно уменьшаем потенциал оккупантов. Минус склады, минус логистика российской армии, – рассказал Зеленский.