«Готовимся ко всем сценариям», - Зеленский о возможной атаке россии из Беларуси

Защита границы как с россией, так и с Беларусью – это постоянный приоритет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев, – сказал Зеленский.

Также на Ставке Верховного Главнокомандующего подробно рассмотрели ситуацию в Донецкой и Луганской областях.