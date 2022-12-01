ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Офис Генпрокурора показал результаты атаки дронов-камикадзе по Киевщине

Уже 299-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 18 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 декабря.

Информация постоянно обновляется:

09:16 Оккупанты с утра обстреливают Херсон. В городе слышны взрывы.

09:15 Обстановка на позициях ВСУ.

08:52 Офис Генпрокурора опубликовал фото с последствиями ударов дронов-камикадзе по критической инфраструктуре Киевской области.

Кроме того, на территории Киевской области повреждены частные жилые дома. По предварительным данным из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

08:39 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 декабря ориентировочно составили:

- личного состава – около 98800 (+520) человек ликвидировано, - танков ‒ 2988 (+1) ед, - боевых бронированных машин ‒ 5969 (+6) ед, - артиллерийских систем – 1953 (+5) ед, - РСЗО – 410 (+0) ед, - средства ПВО ‒ 212 (+1) ед, - самолетов – 281 (+0) ед, - вертолетов - 264 (+0) ед, - БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8), - крылатые ракеты ‒ 653 (+0), - корабли/катера ‒ 16 (+0) ед, - автомобильной техники и автоцистерн - 4592 (+13) ед, - специальная техника – 175 (+1).

Данные уточняются.

08:17 Вчера, 18 декабря, в 10:55 враг из РСЗО обстреливал акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.

08:15 За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Новомихайловка в Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.

Увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага.

08:07 На южном направлении сбиты 10 «Шахедов» оккупантов, сообщили в ОК «Юг».

08:00 В Первомайском районе Николаевщины полицейские обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты (производства советских времен), сообщил начальник ГУНП Сергей Шайхет.

07:56 В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131». Всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов.

Как и в прошлый раз ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать «шахедов» российских оккупантов!

К уничтожению воздушных целей были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.

07:50 Ночью и утром враг атаковал Украину дронами-камикадзе Shaded-136. В частности, в Киевской области было зафиксировано 20 дронов, 15 сбили. Есть поврежденные объекты инфраструктуры и частные дома.

Предварительно двое пострадавших. Людям оказывается помощь – они под наблюдением врачей.

07:41 Информация от главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко о ночных обстрелах области.

6:12 В ГУР Минобороны признали, что ВСУ проводят операции на территории россии, сообщает Ukraine NOW.

- Эти операции очень сложны и требуют серьезной подготовки, потому что российские военные объекты хорошо охраняются, – сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Скибицкий добавил, что цели ВСУ строго военные: это объекты вооруженных сил россии, из которых осуществляются удары по Украине, в частности, логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.

5:24 Воины из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ведут огонь по врагу.

4:27 ВСУ уничтожили полевой склад оккупантов.