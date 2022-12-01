ЧВК «Вагнера» использует жестокую тактику в боях за Бахмут, кидая в бой большое количество плохо обученных осужденных, – британская разведка

ЧВК «Вагнера» в боях возле Бахмута применяет наступательную тактику, в которой использует большое количество плохо обученных осужденных.

Об этом идет речь в традиционном обзоре британской разведки.

Согласно сводке, российская военная марионеточная группа «Вагнер» продолжает играть важную роль в затяжных боях в районе города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы она разработала наступательную тактику, в которой использует большое количество плохо обученных осужденных.

Как отмечает британская разведка, отдельным бойцам, скорее всего, выдается смартфон или планшет с коммерческими спутниковыми снимками, где обозначены ось продвижения и цель нападения.

На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по радиосвязи, получая информацию по видео с небольших беспилотных летательных аппаратов.

Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать по заранее намеченному маршруту, часто при огневой поддержке, но реже - вместе с бронетехникой.

Оперативникам «Вагнера», отклонившимся от маршрута нападения без разрешения, скорее всего, грозит расстрел.

«Эта жестокая тактика направлена на сохранение редких активов «Вагнера» - опытных командиров и бронетехники - за счет более доступных новобранцев, которых организация оценивает как расходный материал», - говорится в обзоре разведчиков.

Напомним, бывший командир убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина из отряда ЧВК «Вагнер», Андрей Медведев, заявил, что ему известно о десяти случаях, когда вагнеровцы казнили своих наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях. По его словам, на нескольких расстрелах он присутствовал лично.