У рф ракет осталось на 3-4 масштабных атак, но потом ничего не останется, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что у россиян осталось запасов ракет на 3 - 4 атаки, но после этого у них будут исчерпаны все запасы, что недопустимо для военных.
Об этом идет речь в его интервью УП.
- Если считать на большие атаки, которые у нас уже состоялись, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить, - отметил Данилов.
По его словам, «тот предел, который по нормативам они должны были бы удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно». Однако, уточнил он, в арсенале россиян более-менее достаточно ракет С-300.
Также Данилов отметил, что военные научились сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131, которыми вооружились россияне.
- У них есть «Шахеды», но хочу заметить, что мы научились с ними бороться. Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда мы все 100%, которые они направляли, сбили, - подчеркнул он.