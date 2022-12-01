У рф ракет осталось на 3-4 масштабных атак, но потом ничего не останется, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что у россиян осталось запасов ракет на 3 - 4 атаки, но после этого у них будут исчерпаны все запасы, что недопустимо для военных.

Об этом идет речь в его интервью УП.

- Если считать на большие атаки, которые у нас уже состоялись, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить, - отметил Данилов.

По его словам, «тот предел, который по нормативам они должны были бы удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно». Однако, уточнил он, в арсенале россиян более-менее достаточно ракет С-300.

Также Данилов отметил, что военные научились сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131, которыми вооружились россияне.