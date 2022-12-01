Военные рф разрабатывают планы масштабных пехотных атак, схожих с тактикой СССР, – Подоляк

Несмотря на серьезные неудачи в течение первых 10 месяцев войны, российские военные разрабатывают планы масштабных пехотных атак, схожие с тактикой, применявшейся Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Об этом заявил советник украинского президента Михаил Подоляк в интервью The New York Times.

Украина делает такие прогнозы на основании выводов разведки (как своей, так и иностранной), а также на основании консультаций с союзниками.

По словам Подоляка, россия уже набрала и обучает солдат, которые могут быть задействованы в массированных атаках пехоты.

«Политическое руководство России явно отказывается признавать уже имевшие место тактические поражения и цепляется за любые, даже самые призрачные шансы изменить ситуацию в свою пользу», — говорит Подоляк.

Как отмечает NYT, ранее высшее военное и политическое руководство Украины уже предупреждало, что россия собирает войска и вооружение, чтобы весной начать новое наземное наступление, которое, скорее всего, будет включать вторую попытку захватить Киев.