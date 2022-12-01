Ким считает, что оккупанты запускают иранские Shahed, чтобы вычислить украинские системы ПВО и предупредил, что дроны теперь оборудованы глушителями

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал ночную атаку россиян дронами-камикадзе по Украине.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

- Я увидел их (дронов-камикадзе «Шахед», - ПН) на планшете, потому что они сейчас другим способом летают воздушной тревоги не было, но я предупредил, из-за того, что видел. Мое впечатление, что они пытаются обнаружить наше ПВО и облетают те точки, где они знают. Они знают, что у нас есть мобильные точки, чтобы их сбивать, но это военный вопрос. Качество отработки наших ПВО на Юге – очень качественное, поэтому мы их видим, - сообщил он.

При этом Ким отметил, что «Шахеды» несколько модифицировали, поэтому их не всегда слышно.

- Знаю, что некоторые мопеды пока нельзя назвать мопедами, шуршиками могу их назвать, их не слышно, потому что они идут с глушителями, - резюмировал он.

Напомним, на южном направлении сбиты 10 «Шахедов» оккупантов. Всего же в ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска выпустили по Украине около 35 баражирующих боеприпасов, однако 30 из них были сбиты.