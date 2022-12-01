Ночью один из дронов-камикадзе, запущенных российскими оккупантами, пролетел над Пивденноукраинской АЭС

В понедельник ночью, 19 декабря в 00:46, был зафиксирован пролет дрона-камикадзе Shaded-136 над площадкой Пивденноукраинской АЭС в близости к ядерной установке.

Об этом сообщает «Энергоатом».

«Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности. Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии россии и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира», - говорится в сообщении.