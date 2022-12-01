«Это был термобарический боеприпас на дроне»: Ким опроверг заявления оккупантов о «ядерном ударе» ВСУ по Кинбурну

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил, что ВСУ бьют по находящимся на Кинбурнской косе российским оккупантам 9-ти килограммовыми термобарическими боеприпасами, которые запускают с дронов, но отнюдь не тактическим ядерным оружием, как утверждают российские пропагандисты.

Об этом Ким рассказал в эфире телеканала «Эспрессо.ТВ».

— Это действительно смешно. Это 9-ти килограммовый термобарический боеприпас, доработанный. Это обычный боеприпас, которым отрабатывают военные. Но россияне не ожидали, что это будет из дрона такой вес и на такое расстояние, поэтому они такую панику и подняли. Потому что, учитывая видео, выглядит довольно серьезно. На самом деле это разработки наших волонтеров, которые несколько доработали. Сейчас мы доделаем пару таких штук – они поедут на Бахмут, а несколько будут работать в нашей полосе, – заявил Ким.

Напомним, ранее Ким рассказал, как сегодня выживают жители оккупированного россиянами Кинбурна: «Они сделали запасы, сообщения с косой нет».