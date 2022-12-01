СБУ установила предателя, который помогал оккупантам пустить воду в Крым – в спецслужбе знают, где он живет

СБУ идентифицировала чиновника-коллаборанта, который налаживает подачу воды в военные базы России в Крыму. Им оказался бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подозреваемый работал в оккупационной администрации на захваченной части Херсона и помогает врагу возобновить подачу пресной воды в Крым.

Он после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился возглавить созданное оккупантами государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области. На этой «должности» он выполняет указания кремля по отладке водоснабжения в военные базы России в Крыму. Для этого коллаборант подписал "поручение" о незаконном присоединении к составу оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала. Из-за этой гидротехнической артерии он пытается обеспечить подачу днепровской воды в места временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины”, - говорится в сообщении.

Злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонщины. Однако сотрудники СБУ знают о местах его пребывания и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Издание "368.media" пишет, что подозреваемым является Игорь Андриенко. В январе 2021 начальника Херсонского областного управления водных ресурсов Игоря Андриенко задержали на взятке. Чиновник через посредника получил 39 тысяч гривен. Из СИЗО он вышел под залог, его дело передали в суд.

Напомним, что с предателями в Херсонской области расправляются украинские партизаны и спецслужбы. В частности, ликвидировали перешедшего на службу к оккупантам экс-нардепа Алексея Ковалева.