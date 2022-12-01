«У нас есть боевые крабы и раки в Днепре»: Ким считает маловероятным наступление россиян на правый берег Херсона

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал улучшение ситуации с обстрелами Херсона в ближайшее время. Также он считает маловероятным наступление российских захватчиков на освобожденный правый берег Херсонщины.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Эспрессо.ТВ».

— К сожалению, враг немного наглеет и обстреливает откровенно жилые кварталы и центр города в дневное время, ствольной и минометной артиллерией, всем подряд без военной задачи. Военное командование это знает, обсуждаем вопросы, есть определенные действия, которые работают. Уже есть улучшение по контрабатарейной борьбе, но не буду об этом широко говорить. Херсон должен держаться, его терроризируют. Это то, что были с нами первые месяцы войны, мы прекрасно понимаем херсонцев. Эта ситуация будет исправлена в ближайшее время, – поделился Виталий Ким.

На вопрос, не собираются ли российские оккупанты снова наступать на правый берег Херсона через реку Днепр, Виталий Ким заявил, что такой информации у него нет, но есть другая: