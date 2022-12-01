Аферисты украли у жителей Николаевщины почти полмиллиона гривен

Николаевская полиция разыскивает мошенников, отобравших у двух жителей Николаевщины 450 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В одном случае 67-летнего мужчину обманули на 207 тысяч гривен. На его мобильный позвонил неизвестный и, представившись работником отделения банка, сообщил, что с карточки мужчины пытаются снять средства. И для того, чтобы обезопасить себя от несанкционированного вмешательства, нужно предоставить персональные данные для перевода на другую карточку. Назвав собеседнику личные данные, николаевец потерял свои деньги.

А 28-летний житель Николаева, пытаясь приобрести автомобиль на одном из интернет-сайтов, перечислил мошенникам 243 тысячи гривен. После чего потерял связь с продавцом.