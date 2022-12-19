оккупанты приговорили к 12 годам тюрьмы севастопольца, которого обвинили в шпионаже за российским флотом

Подконтрольный россии «суд» во временно оккупированном Севастополе приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.

Об этом сообщает сайт «Крым. Реалии».

Речь идет о жителе Севастополя Евгении Петрушине, имеющем гражданство россии.

«По версии российских спецслужб, Петрушин в 2020-2021 годах передавал украинской разведке сведения о деятельности российского черноморского флота. В фсб сообщили, что российская контрразведка «своевременно прекратила шпионскую деятельность Петрушина», - говорится в сообщении.

Как отмечается, он осужден по статье о шпионаже, приговор вступил в силу.