рф планирует вторгнуться в Молдову в следующем году, - глава разведки

россия планирует вторжение в Молдову в 2023 году, сценарий этой агрессии будет зависеть от развития войны против Украины.

Об этом заявил директор Службы разведки и безопасности Александр Мустяце в интервью TVR Moldova, сообщает Зеркало недели.

Есть несколько вероятных сценариев агрессии, продолжает он. Основная тактика – наземное вторжение с севера.

- Вопрос не в том, решит ли рф вторгнуться в Молдову, а в том, когда это произойдет: или в начале года, в январе, феврале, или позже, в марте, апреле, - отметил он. - Мы знаем, что россия намерена двигаться дальше и планирует воссоединиться с приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. И тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены прийти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения по Кишиневу - мы можем обсудить, но это реальный и очень высокий риск.

Мустяце также напомнил, что самый большой склад боеприпасов в Европе, который находится в Кобасне, охраняется именно россиянами. Так что одной из гипотез является использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.