В петербурге задержали школьницу, которая на инсталляции «Мариуполь» написала «Убийцы, вы сами его разбомбили»

В петербурге за надпись “Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды” на инсталляции в виде сердца с надписью "Мариуполь" задержали 17-летнюю девушку.

Об этом сообщает сайт Север.Реалии.

На девушку составили протокол по статье о “дискредитации” российской армии. Имя задержанной пока неизвестно. По данным Sota, это ученица 11 класса одной из школ города. После составления протокола её отпустили под обязательство о явке.

Надпись появилась на инсталляции “петербург-Мариуполь” 18 декабря – меньше, чем через неделю, после её установки. После этого несколько рабочих сняли обшивку инсталляции. Один из работников рассказал, что изначально обшивку сердца хотели почистить, но позже было решено заменить её на новую.

Вскоре после оккупации Мариуполя власти санкт-петербурга объявили, что петербург и Мариуполь будут "городами-побратимами". Установленная на дворцовой площади инсталляция изображала два переплетённых сердца – большое с надписью “санкт-петербург” и маленькое с надписью “Мариуполь”.