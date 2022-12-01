рф и Беларусь будут совместно производить военную технику – Минск привел в готовность ракетные комплексы

россия и Беларусь договорились продолжать совместные учения и запустить производство военной техники.

Об этом сообщают Зеркало недели и УНИАН.

На пресс-конференции после переговоров в Минске президент россии владимир путин заявил, что совместная подготовка войск остается приоритетом, равно как и производство новой военной техники.

президент россии также подчеркнул, что с 1 января в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) будет председательствовать Беларусь.

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что сегодня в Беларуси поставлены на боевое дежурство С-400 и "Искандер", переданные россией. Кроме того, путин допустил возможность "подготовки экипажей белорусских самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной боевой частью".