ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский поблагодарил бойцов, которые держат оборону на Донбассе

Уже 300-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 19 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 декабря.

Информация постоянно обновляется:

1:00 Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта более чем в 1300 километров активных боевых действий.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену потерянным армиям оккупантов… Я благодарю всех наших бойцов, которые героически держат Бахмутское направление, Соледар, Авдеевку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс – регион, который до прихода рф был одним из сильнейших в Украине, и который россия разрушает прямо до выжженной земли... Даже такая жестокость врагу ничего не даст, - отметил Зеленский.

00:52 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что пока не перспективы мирных переговоров между Украиной и рф.

00:37 Опубликовано видео с двумя российскими бронемашинами, подбитыми в Бахмуте.