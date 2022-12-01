Оккупанты обстреляли две громады на Николаевщине

19 декабря оккупанты обстреливали две громады в Николаевской области.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Вчера, 19 декабря, в 11:50, 12:55, 14:05, 14:40, 20:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 19 декабря, в 20:00 и 20:12 вражеские удары были нанесены по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет. Последствия повреждений уточняются», – написал Ким.