США обвинили ООН в нежелании расследовать использование оккупантами иранских беспилотников в Украине

Соединенные Штаты Амирики обвинили Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он «очевидно поддался российским угрозам» и не направил официальных лиц в Украину для проверки используюемых рф беспилотников, которые, по словам Вашингтона и других, были поставлены Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина утверждают, что поставки россии беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Они хотят, чтобы Гутерриш направил чиновников в Киев для расследования.

«Мы сожалеем, что ООН не приняла меры по проведению нормального расследования этого уведомленного нарушения», — заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности в понедельник, посвященном резолюции по ядерному соглашению с Ираном 2015 года.

«Мы разочарованы тем, что Секретариат, очевидно поддавшись российским угрозам, не выполнил мандат на расследование, которое ему предоставил этот совет», — сказал Вуд.

В отчете Совета в начале этого месяца Гутерреш сказал, что официальные лица ООН изучают имеющуюся информацию, и о любых выводах будет уведомлено Совет в надлежащее время.

Когда его спросили о давлении, с которым он столкнулся, Гутерриш сказал журналистам, что обвинения Запада в том, что Иран поставлял рф используемые в Украине беспилотники, рассматриваются «в более широкой картине всего, что мы делаем в контексте войны, чтобы определить, должны ли мы» направить чиновников в Киев.

Напомним, что Иран и россия усиливают военное сотрудничество. Разведка Британии считает, что рф могла в декабре начать использовать против Украины иранские беспилотники, полученные из новой партии.