В Украину вернули парня, которого оккупанты вывезли в рф и отдали в приемную семью

В Украину удалось вернуть 16-летнего парня, которого вывезли в рф и отдали приемной семье.

Об этом сообщил в омбудсмене Дмитрий Лубинец.

«Ко Дню святого Николая случаются чудеса. Вот сегодня такое чудо случилось и у 16-летнего Сергея, который почти через 8 месяцев вернулся в Украину после того, как его вывезли в Российскую Федерацию. Парень жил вблизи Мариуполя, незадолго до войны потерял родителей, однако у него есть сестра, а ныне еще и неравнодушные соотечественники, которые готовы ему помогать. После захвата российскими оккупантами родного населенного пункта его и многих других детей вывезли в Донецк, а затем в Россию. Детский омбудсман Российской Федерации Мария Львова-Белова, приезжавшая для "милого общения" с детьми на камеру пропагандистских СМИ, решила судьбу Сергея и других увезенных украинских детей – усыновление в российскую семью. Семья, в которой пришлось быть парню, имела троих собственных детей и уже одного усыновленного. С новой «семьей» Сергей не разговаривал», – рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Я просто учился в колледже, разговаривал с друзьями, с которыми там познакомился», – рассказал парень, осваивавший там направление автомеханики.

По словам Лубинца, Сергею повезло, что отношение в семье к нему было не жестоким. Все время юноша думал о возвращении на Родину и помощь нашел в интернете. В одном из чат-ботов подросток написал, что хочет вернуться в Украину и получил ответ, что ему в этом помогут.

Его встретили на границе с Украиной и он счастлив, что, наконец, дома.

«На вокзале, где мы его ожидали, вблизи Поезда святого Николая от «Укрзалізниці» парень получил необходимый для обучения подарок от Председателя Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина. Офис Омбудсмана Украины, в свою очередь, позаботится о том, чтобы наш патриот в первую очередь получил должную психологическую помощь и официального опекуна в лице сестры, при необходимости – медицинскую помощь, возобновил обучение. Я поражен целеустремленностью юного украинца и его непреодолимым желанием вернуться домой. Это пример того, что есть в украинцах – наша несокрушимость и настойчивость. Его история – это история борьбы за то, чтобы быть свободным, жить свободно и рядом со свободными людьми! Украина продолжает бороться за таких целеустремленных детей, которые вырастут ее достойными гражданами!» – подытожил Лубинец.

Напомним, как омбудсмен рассказал, что российские оккупанты на захваченных территориях Украины создают застенки для детей.