Оккупанты не могут найти желающих вступать в ряды «добровольческого батальона» на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Оккупанты рассказывают о «нацистах», 99% поддержки местного населения и так далее, но реальность разрушает их пропагандистские мифы. Так, на временно оккупированных территориях Запорожской области враг еще в начале осени объявил о создании добровольческого батальона им. судоплатова. Однако участников батальона оккупанты так и не продемонстрировали, как и очередей желающих, таких как были в Украине в начале полномасштабного вторжения», – сказано в сообщении.

Уже в ноябре гауляйтеры признали, что в батальоне якобы служат россияне. Теперь же оккупанты объявили набор в этот батальон по всей рф. При этом «добровольцам» не объявлено никаких требований к вступлению, то есть оккупанты готовы брать всех, независимо от уровня подготовки.

«Однако и этот набор не изменит ситуацию. Никто не хочет воевать в мифическом батальоне ради мифических целей, ведь главным мотиватором для жителей рф в этой войне являются деньги, а южане вообще не воспринимают российские власти. Поэтому батальон и дальше будет существовать только в вымышленном мире, где российские военные иногда на камеру будут притворяться «добровольцами» в масках», – отметили в ЦНС.

Напомним, что новые добровольческие «батальоны» рф имеют размер только усиленных рот.