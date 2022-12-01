США следят за участием беларуси в войне с Украиной

Соединенные Штаты внимательно отслеживают взаимодействие москвы и минска в войне россии против Украины, в том числе относительно размещения российских сил на белорусской территории.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер по просьбе прокомментировать визит путина в минский, передает «Укринформ».

"Нас давно беспокоит роль беларуси в российской агрессии", - отметила представитель администрации США.

Она подчеркнула, что режим в минске позволил кремлю вести войну против Украины со своей территории, которую рф использует как плацдарм для своих войск.

«Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы россией. Это то, что мы делали и дальше делать, в том числе в белоруси», - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она подчеркнула, что США остаются в тесном контакте с Украиной, которая сейчас дает отпор российской агрессии.

Напомним, что анализируя результаты встречи владимира путина и александра лукашенко, Институт изучения войны (ISW) отметил, что участие беларуси в войне против Украины остается маловероятным.