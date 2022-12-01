Артиллеристы-реактивщики николаевской 36-й ОБрМП «убедительными аргументами» склоняют оккупантов «принять непростое решение»

Артиллеристы-реактивщики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского неустанно отрабатывают по позициям оккупантов на Востоке.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«122мм снаряды добра падают на головы российским солдатам на украинском Донбасе. Такие убедительные аргументы морских пехотинцев лучше всего склоняют террористов-захватчиков «принять непростое решение» и деоккупировать территорию независимого суверенного Государства. Слава морской пехоте Украины!» – добавили в бригаде.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие 36-й ОБрМП установили на пикапы пусковые установки для неуправляемых авиационных ракет, с помощью которых уничтожают врага на Донбассе.