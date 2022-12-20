Украина получит еще 10 тысяч терминалов Starlink

Еще более 10 тысяч терминалов Starlink будут отправлены в Украину в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова сообщает Bloomberg.

Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении дополнительных антенн Starlink.

«SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам. Когда у нас был мощный блекаут, я направил ему сообщение в тот день, и он мгновенно отреагировал и уже сделал некоторые шаги. Он понимает ситуацию», – сказал он.

Федоров отметил, что общался с Маском лично. По его словам, миллионер заверил, что будет продолжать поддерживать Украину.

Федоров отметил, что все финансовые вопросы решены. Он добавил, что, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран Европейского Союза уже готовы разделить оплату за него. При этом весной Украине предстоит найти дополнительное финансирование.

Он также подчеркнул, что альтернативы спутниковой связи нет.

«Мы готовы прожить без электричества месяц, хотя бы иметь мобильную связь и смс», - сказал Федоров. «Что касается Интернета, у нас много Starlinks, но ключевым моментом является то, что мы получили согласие на еще одну поставку, которая будет использоваться для стабилизации соединения в критических ситуациях».

Напомним, что совет отменил НДС и пошлины на импорт энергооборудования и Starlink.