Во время «тренировочных» полетов в беларуси вражеская авиация уточняет цели в Украине, – Наев

Тренировку российской боевой авиации в воздушном пространстве беларуси проводят для уточнения целей на территории Украины.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов агрессором. Но, соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы», - заявил Наев, комментируя тренировки российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования «Кинжал» в беларуси.

Также он рассказал, что ВСУ следят за всей враждебной активностью в беларуси.

Так, по словам Наева, сейчас на территории беларуси сосредоточены вторая мотострелковая дивизия первой танковой армии и авиационная группировка. В составе которого новейшие образцы авиации воздушно-космических сил вооруженных сил российской федерации. Кроме того, там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами к ним, предназначенные для применения по целям на территории Украины.

Наев сообщил, что этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий.