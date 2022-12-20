СБУ задержала мужчину, который поднимал флаг рф в Харькове и призвал к штурму горсовета – он скрывался восемь лет

В Харькове контрразведка СБУ задержала злоумышленника, более 8 лет скрывавшегося от правосудия за участие в кремлевском проекте «новороссия» и попытках насильственного захвата власти в регионе.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленник в 2014 году поднимал российское знамя над зданием Харьковского городского совета и призвал к штурму учреждения.

Кроме того, он выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов.

Больше всего таких «эфиров» при его участии было снято представителями кремлевского телеканала «россия 1».

Когда попытки москвы захватить город "провалились", злоумышленник решил "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Для этого соблюдались меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили: флаги рф и георгиевские ленты; снайперскую винтовку с оптикой; самозарядную винтовку Z-10; патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по: части 1 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»); частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения, в частности возможной причастности фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб.