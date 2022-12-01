5 миллионов рублей штрафа за «осквернение»: госдума рф приравняла георгиевскую ленту к символам славы

госдума россии приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий штраф в размере 5 миллионов рублей (около 2,7 миллионов гривен) и тюремный срок до пяти лет за осквернение георгиевской ленты.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Законом, принятым депутатами в третьем чтении, предлагается регламентировать статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы россии», — в частности, говорится в сообщении.

Авторами законопроекта выступили секретарь генсовета партии «единая россии» Андрей Турчак и замглавы комитета госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Как уточняется, физическому лицу за «осквернение» ленты будет грозить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Юрлицо может получить штраф от трех до пяти миллионов рублей.

После подписания закона ленту можно будет использоваться только для мероприятий и акций, связанных с исторической памятью.