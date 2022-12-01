В Донецкой области начальника склада подозревают в продаже военного имущества на ₴1 миллион

В Донецкой области начальнику продовольственного состава сообщено о подозрении по факту присвоения военного имущества, совершенного в условиях военного положения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в течение февраля-декабря 2022 года на территории Донетчины и Днепропетровщины наладил незаконный сбыт военного имущества. Присвоив обмундирование – обувь, одежду, шлемы, бронежилеты, а также 15 тысяч пачек сигарет, он вывез это имущество с территории тылового пункта управления воинской части с целью дальнейшего незаконного сбыта. Таким образом государству нанесен ущерб более чем на миллион гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков изъяты военное имущество, табачные изделия, денежные средства и другие вещи.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.