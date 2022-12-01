У владельца НГЗ Дерипаски в рф арестовали миллиард долларов – Financial Times связала это с высказываниями олигарха о войне в Украине

Российские суды арестовали активы Олега Дерипаски на миллиард долларов после того, как Кремль попросил бизнесмена прекратить критиковать войну в Украине.

Об этом сообщают источники Financial Times, пишет Meduza.

Издание обратило внимание на юридический спор между администрацией федеральной территории «Сириус» и компанией Дерипаски «РогСибАл», которая арендовала 30 земельных участков общей площадью более 13,8 гектаров в грузовом районе порта Сочи.

В сентябре Арбитражный суд Краснодарского края прекратил аренду земли, назвав основанием для расторжения договоров невыполнение условий о создании в порту яхтенной марины и использование участков не по назначению. В том же месяце Хамовнический суд Москвы вынес решение об аресте активов «РогСибАл» в Сочи, в том числе гостиничного комплекса «Имеретинский». Общую сумму арестованных активов газета оценила в миллиард долларов.

Спор возник еще до российского вторжения в Украину. Однако источники Financial Times утверждают, что решения о прекращении договоров и аресте активов были вынесены после того, как Кремль попросил Дерипаску прекратить критиковать войну.

В качестве примера критики, с которой выступал бизнесмен, Financial Times приводит мартовский твит Дерипаски. «Нам нужен мир, так как мы уже прошли точку невозврата», — говорится в посте.

По словам источника издания, близкого к Дерипаске, после твита Кремль попросил бизнесмена «смягчить критику» и в дальнейшем повторил эту просьбу как минимум еще один раз.

«Кремль попросил его (Дерипаску) успокоиться», — заявил один из собеседников издания.

Однако в конце июня предприниматель заявил, что «колоссальной ошибкой будет уничтожить Украину», напоминает газета. Через две недели администрация «Сириуса» обратилась с исками к «РогСибАл».

Олег Дерипаска несколько раз высказывался о войне в Украине. При этом, отмечает Financial Times, напрямую он никогда не критиковал политику президента рф владимира путина. Так, бизнесмен называл вторжение россии в Украину «безумием», а компания «Русал», которую до 2018 года возглавлял Дерипаска, призывала расследовать убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом.

Комментируя информацию Financial Times в Кремле подтвердили, что «Сириус» — «детище путина», но «это не имеет никакого отношения к судебным делам». По словам пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова, «абсолютно неверно» связывать иски против «РогСибАла» с высказываниями Дерипаски. Бизнесмен, утверждает представитель Кремля, «никогда не высказывался против спецоперации» в Украине.

Напомним, что Николаевский глиноземный завод остановили в результате войны россии против Украины. Ранее сообщалось, что НГЗ не включили в список на конфискацию – в НАПК считают, что его не удастся быстро национализировать. Также сообщалось, что апелляционный суд оставил под арестом НГЗ. Российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц Украины.

В октябре Президент Украины ввел санкции против владельца НГЗ Дерипаски – его лишат влияния на завод.