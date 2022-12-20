Оккупанты 19 декабря использовали наибольшее одновременное количество «шахедов»

19 декабря рф произвела наибольший по количеству выпущенных иранских дронов-камикадзе Shahed обстрел по территории Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге в медиацентре «Украина – Укринформ».

– Вчера, как известно, день Святого Николая. Рашисты поздравили нас одним из самых больших «шахедных» обстрелов… по количеству подразумевается. Потому что 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины. Если учитывать статистику, то такое количество «Шахедов» они еще не упускали. После продолжительной паузы… имеем с 7 декабря 67 сбитых БПЛА этого типа. То есть можно предположить, что это уже из новой партии, которую они (русские – ред.) получили. Это только сбитые, понятно, что не все удается сбивать, – сказал Игнат.

Игнат отметил, что рф имеет совместное с Ираном море, поэтому поставка дронов в россию может и дальше происходить без проблем как морем, так и воздухом.

Спикер ВС ВСУ сообщил, что сейчас дроны начали применять из другой локации.

– Раньше это был оккупированный Крым и Херсонская область. Сейчас они уже переместили точки запуска – это Краснодарский край – восточное побережье Азовского моря, – сказал Игнат.

По его словам, россия использует Shahed в основном во временном промежутке с 23:00 до 5:00, потому что враг понял, что днем их могут сбивать также из стрелкового оружия, пулеметов.

По словам Игнатия, за ноябрь и декабрь было применено по Украине 127 Shahed и 300 крылатых ракет.

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что оккупанты запускают иранские Shahed, чтобы вычислить украинские системы ПВО и предупредил, что дроны теперь оборудованы глушителями.