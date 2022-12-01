В Москве посольство Финляндии забросали кувалдами

В Москве 20 декабря неизвестные закидали посольство Финляндии кувалдами.

Видео инцидента появилось в нескольких Telegram-каналах.

На кадрах зафиксировано, как группа людей в масках в полном молчании бросает кувалды через ограждение посольства в Кропоткинском переулке.

Информация о причинах и организаторах протеста не приводится.

Один из российских Telegram-каналов заявил, что акция стала ответом на «провокации на российские диппредставительства в Финляндии».

В посольстве РБК сообщили, что никто не пострадал.

«Подтверждаем, что в отношении Посольства Финляндии в российской федерации было сегодня совершено хулиганское действие около 12 часов по московскому времени. Во двор Посольства с улицы было переброшено несколько кувалд. В связи с инцидентом в Посольстве никто не пострадал, и он не причинил материального ущерба. В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями», — сообщили в посольстве

Некоторые предполагают, что кувалда в этом случае могла применяться как символ ЧВК «Вагнер» «повара путина» Евгения Пригожина.

В конце ноября в сети появилось видео передачи компанией евгения пригожина «Конкорд» окровавленной кувалды в футляре из-под скрипки «для отправки в Европарламент».

Ранее кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, бежавший из ЧВК «Вагнера». Также убийства кувалдой ЧВК применяла в Сирии.