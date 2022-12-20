«Недопустимое затягивание и попустительство безнаказанности Ирана и рф»: В МИД раскритиковали ООН за отсутствие миссии для расследования атак «шахедов»

Украина ожидает направления миссии Организации Объединенных Наций по изучению применения россией иранских дронов, однако ООН до сих пор не предприняла никаких шагов для этого.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает «Укринформ».

«Еще когда россия только начала использовать иранские мопеды для террористических налетов на украинские города и гражданскую инфраструктуру, Украина и партнеры обратились в ООН с призывом направить миссию экспертов для изучения применения россией иранских дронов», - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что поставки россии беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, закрепляющую ядерное соглашение с Ираном.

По словам министра, Украина 14 октября официально обратилась в Секретариат ООН по поводу направления миссии.

«Секретариат предложил две альтернативные даты в ноябре, одна из которых уже была согласована. Но секретариат ООН проинформировал о невозможности посещения Украины в эти сроки», – рассказал глава МИД.

Кулеба заявил, что генеральный секретарь и в целом Организация Объединенных Наций до сих пор не предприняли никаких шагов для направления миссии в Украину, в то время как иранские дроны продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры нашего государства, создавая ужасающие условия для жизни гражданских граждан среди зимы.

«Я понимаю, что в Нью-Йорке не так холодно, постоянно есть свет, отопление, но напомню, что то, что делает секретариат ООН сейчас, это недопустимое затягивание и попустительство безнаказанности Ирана и россии за их действия. Ведь речь идет о нарушении резолюции Совбеза и угрозе международному миру и безопасности. ООН должна объяснить причины задержки и бездействия», – отметил министр.

Напомним, что в купанты 19 декабря одновременно использовали наибольшее количество дронов-камикадзе Shahed.

США также обвинили ООН в нежелании расследовать использование оккупантами иранских беспилотников в Украине.